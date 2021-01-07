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أمريكا تسجل وفاة كل 24 ثانية بسبب كورونا

منذ 18 دقيقة
أمريكا تسجل أرقام قياسية بكورونا

أمريكا تسجل أرقام قياسية بكورونا

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تخطى عدد إصابات فيروس كورونا حاجز 21 مليونا وارتفعت الوفيات في معظم أنحاء الولايات المتحدة حسب ما أظهرت بيانات الصحة العامة .

وحسب إحصاء رويترز لبيانات الصحة العامة، بلغ عدد حالات دخول المستشفيات في الولايات المتحدة بسبب كوفيد-19 رقما قياسيا هو 130834 في وقت متأخر أمس الثلاثاء، في حين بلغت الوفيات 3684 حالة مسجلة ثاني أعلى عدد وفيات في يوم واحد بسبب الوباء.

وتعني هذه الحصيلة الضخمة أن، الثلاثاء، شهد وفاة شخص كل 24 ثانية بسبب كوفيد-19 في الولايات المتحدة.

وبحسب تحليل رويترز فقد تجاوز إجمالي عدد الوفيات 357 ألفا بما يعني أن شخصا من كل 914 أمريكيا توفي بكوفيد-19 منذ بدء الجائحة.

وستكون هناك حاجة إلى حملة تطعيم عالمية ضخمة لتحقيق مستوى من المناعة الجماعية يمكن أن يضع حدا للوباء المدمر المستشري في معظم أنحاء الولايات المتحدة والعديد من الدول الأخرى مع ظهور مزيد من سلالات الفيروس المتحورة سريعة العدوى.

ويحذر الأطباء في الولايات المتحدة من استمرار ارتفاع عدد الإصابات والوفيات بسبب تفشي فيروس كورونا، بشكل قياسي حتى يناير، ما يجعل المستشفيات، وخاصة وحدات العناية المركزة، تواجه مشاكل في استيعاب جميع المرضى.

ويشغل مرضى كورونا أكثر من 40 في المئة من وحدات العناية المركزة في مستشفيات الولايات المتحدة، حسب بيانات لوزارة الصحة.

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