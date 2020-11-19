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أمريكا تسجل 11.5 مليون إصابة بكورونا وربع مليون وفاة

منذ 9 ساعات
أمريكا الأكثر تضرراً بكورونا على مستوى العالم

أمريكا الأكثر تضرراً بكورونا على مستوى العالم

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تجاوز عداد وفيات فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة حاجز الربع مليون وفاة، أمس الأربعاء، وفقا لإحصاء رويترز.

وبلغ معدل حالات الوفاة لمتوسط 7 أيام 1,176 حالة، أي أكثر من المتوسط اليومي للوفيات بالوباء في الهند والبرازيل مجتمعين، وهما أكثر بلدين تضررا بعد الولايات المتحدة.

ومن الواضح أن الموجة الثالثة لفيروس كورونا والزيادة الكبيرة في الإصابات أخذت تضغط بشدة على نظام الرعاية الصحية في الولايات المتحدة.

وسجلت الولايات المتحدة ما مجموعه 11.4 مليون حالة تقريبا منذ بداية الجائحة، ولا تزال الدولة الوحيدة التي رصدت أكثر من 10 ملايين حالة.

وكانت إحصاء لوكالة رويترز، نشرت الأربعاء، أظهرت أن عدد الوفيات اليومية بـفيروس كورونا على مستوى العالم، الثلاثاء، بلغ 10,816 حالة، وهو أعلى عدد للوفيات في يوم واحد، مع دخول فصل الشتاء في الولايات المتحدة مركز التفشي في العالم.

يشار إلى أن الرقم القياسي السابق للوفيات اليومية بالمرض سجل في الرابع من نوفمبر الجاري وبلغ 10,733 حالة وفاة بحسب إحصاء لرويترز.

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