أمريكا تشن هجمات جوية على مواقع حوثية شمال وغرب اليمن

كشفت جماعة الحوثي اليمنية، عن استهدف أمريكي بسلسلة غارات على عدة مناطق في اليمن.

وجاء في خبر عاجل مقتضب لقناة “المسيرة” التابعة للحوثيين أن “أكثر من 15 غارة للعدوان الأمريكي تستهدف جزيرة كمران”.

ولم تتطرق القناة إلى تفاصيل أخرى بشأن نتائج أو خسائر هذا القصف.

والاثنين قالت جماعة الحوثي إن “عدوانا أمريكيا استهدف بسلسلة غارات جزيرة كمران في محافظة الحديدة غرب اليمن”.

وكمران أكبر الجزر اليمنية الواقعة في البحر الأحمر، وتتبع إداريا محافظة الحديدة الساحلية (غرب)، وفق مراسل الأناضول.

كما ذكرت قناة “المسيرة” الثلاثاء، أن “عدوانا أمريكيا استهدف مديرية الزاهر” في محافظة البيضاء جنوب اليمن، دون مزيد من التفاصيل.

وفي بيان مقتضب آخر ذكرت القناة أن “العدوان الأمريكي شن 3 غارات على مديرية آل سالم في محافظة صعدة (شمال)”.

كما شن الطيران الحربي الأمريكي “عدوانا على محيط مدينة صعدة”، وفق ذات القناة.

وأضافت القناة، أن “عدوانا أمريكيا استهدف مديرية حرف سفيان بمحافظة عمران (شمال)”.

وحتى الساعة 20:00 (ت.غ)، لم يصدر تعليق أمريكي بخصوص الغارات المذكورة على جزيرة كمران.

ومنذ 15 مارس/ آذار الماضي رصدت الأناضول مئات الغارات الأمريكية على اليمن، ما أدى لمقتل 123 مدنيا وإصابة 247 آخرين على الأقل، غالبيتهم أطفال ونساء، حسب بيانات حوثية حتى صباح الاثنين، لا تشمل الضحايا من قوات الجماعة.

وتأتي الغارات بعد أوامر أصدرها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، منتصف مارس/ آذار الماضي، لجيش بلاده بشن “هجوم كبير” ضد جماعة الحوثي، قبل أن يهدد بـ”القضاء عليها تماما”.

غير أن الجماعة تجاهلت تهديد ترامب، واستأنفت قصف مواقع داخل إسرائيل وسفن في البحر الأحمر متوجهة إليها، ردا على استئناف تل أبيب منذ 18 مارس الماضي حرب الإبادة بحق الفلسطينيين في غزة.

وبدعم أمريكي مطلق ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 جرائم إبادة جماعية بغزة، خلّفت أكثر من 167 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.