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أمريكا تصنف فرع جماعة باكستانية "منظمة إرهابية".. والسبب؟

منذ 32 دقيقة
وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو. رويترز

وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو. رويترز

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قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو “إن الحكومة الأمريكية أدرجت جبهة المقاومة، التي تعتبر فرعا من جماعة عسكر طيبة الباكستانية المتطرفة، على قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية” بسبب هجوم نفذه متشددون إسلاميون في كشمير الخاضعة للإدارة الهندية في 22 أبريل نيسان مما أسفر عن مقتل 26 رجلا.

وكانت جبهة المقاومة قد أعلنت في البداية مسؤوليتها عن الهجوم الذي وقع في منطقة باهالجام بإقليم جامو وكشمير قبل أن تنكر ذلك بعد أيام.

وعسكر طيبة التي تدرجها الولايات المتحدة على قائمتها للمنظمات الإرهابية الأجنبية هي جماعة إسلامية متهمة بالتخطيط لهجمات في الهند والغرب، منها الهجوم الدامي الذي استمر ثلاثة أيام في مومباي في نوفمبر تشرين الثاني 2008.

وقال روبيو في بيان أمس الخميس إن تصنيف واشنطن لجبهة المقاومة “منظمة إرهابية أجنبية” و”إرهابية عالمية بشكل خاص” جاء تنفيذا لدعوة الرئيس دونالد ترامب “لتحقيق العدالة في هجوم باهالجام”.

    المصدر :
  • رويترز

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