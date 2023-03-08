أمريكا تعتزم إلغاء شرط اختبار كوفيد-19 للقادمين من الصين

أكدت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، الأربعاء، أنها تعتزم إلغاء الاختبارات الإلزامية للكشف عن كوفيد-19 للقادمين من الصين لتنضم بذلك إلى دول أخرى ألغت هذا الشرط.

وذكرت رويترز ووسائل إعلام أخرى أمس الثلاثاء أن المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها تعتزم إلغاء شرط الاختبار يوم الجمعة بعد فرضه في أوائل يناير كانون الثاني.

وقالت المراكز اليوم الأربعاء إنه “تم وضع هذا الإجراء الصحي العام لحماية المواطنين والمدن بالولايات المتحدة مع عملنا على تحديد حجم الزيادة والحصول على رؤى أفضل حول السلالات المنتشرة”.

يشار إلى أن الولايات المتحدة وعدة دول أخرى طبقت في يناير الماضي متطلبات اختبار سلبي النتيجة للمسافرين الجويين القادمين من الصين الذين تزيد أعمارهم على عامين، وسط زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا في الصين، بعد أن تخلت بكين عن سياساتها الصارمة الخاصة بعدم انتشار فيروس كورونا.