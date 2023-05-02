أمريكا تعتزم إنهاء متطلبات التطعيم ضد كوفيد-19 في 11 مايو

قال البيت الأبيض، الاثنين، إن الولايات المتحدة ستنهي متطلبات التطعيم ضد كوفيد-19 للموظفين الاتحاديين والمتعاقدين والمسافرين الدوليين جوا في 11 مايو أيار عندما تنتهي حالة الطوارئ الصحية العامة المرتبطة بفيروس كورونا.

وأشار إلى أن وزارة الصحة والخدمات الإنسانية ووزارة الأمن الداخلي أعلنتا أنهما ستبدآن عملية لإنهاء بعض متطلبات التطعيم.

وذكر أنه سيتم إتاحة المزيد من التفاصيل المتعلقة بإنهاء هذه المتطلبات خلال الأيام المقبلة.

انتهاء حالة الطوارئ

مع انتهاء حالة الطوارئ الصحية العامة في الولايات المتحدة بتاريخ 11 مايو/ أيار المقبل، تتوقّف المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والسيطرة عليها (CDC) عن الإبلاغ عن المستويات المجتمعية لـ”كوفيد-19″ المرمّزة بالألوان، كطريقة لتتبع انتشار العدوى.

عوضًا عن ذلك، ستواصل مراكز مكافحة الأمراض تعقّب الوضع الوبائي لفيروس “كوفيد-19” بشكل رئيسي من خلال تتبّع الإصابات المتعلّقة بالمستشفيات في بعض المناطق، وفقًا لمصدر مطّلع على خطط الوكالة.

هذه الطريقة تشبه إلى حد كبير الطريقة التي تتبع بها الوكالة التهابات الجهاز التنفسي الأخرى، مثل الإنفلونزا.

تعد الإصابات بالمستشفى مؤشرًا متأخرًا، إذ يستغرق ظهور الأعراض على الشخص بين أسبوع و10 أيام، قبل نقله إلى المستشفى بسبب الإصابة بفيروس “كوفيد-19”. لذلك، قد يعني التحول إلى هذه الطريقة أنّ البلاد تفقد قدرتها على الكشف المبكر عن زيادة انتشار العدوى.

ومع ذلك، سيستمر اختبار مياه الصرف الصحي في المجتمعات وفحص المسافرين جوًا، ومن المتوقع أن يسدّ ذلك بعضًا من تلك الثغرات في الكشف المبكر عن العدوى.

وقال المصدر: “لن نتخلّى عن المراقبة الكاملة، لكن ربما سنخسر تلك الحساسية المفرطة المحلية تجاه انشار كوفيد”.

وذكر المصدر أنّ الوكالة قد تعلن انتهاء مستوياتها المجتمعية في وقت مبكر من الأسبوع المقبل، رغم أنّ التوقيت لم يتم تحديده بعد.

لم ترد مراكز مكافحة الأمراض على الفور على طلب للتعليق.

وتبنت الوكالة مستويات المجتمع الخاصة بها لفيروس كورونا المستجد في أواخر فبراير/ شباط عام 2022، حيث حلت محل الخريطة القديمة التي قامت بتصنيف المقاطعات بحسب المعدل الأسبوعي للإصابات الجديدة، والنسبة المئوية للفحوص الإيجابية لفيروس “كوفيد-19”.