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أمريكا تعتقد أن روسيا استخدمت صاروخاً جديداً في أوكرانيا

منذ ساعتين
روسيا أطلقت صاروخاً باليستياً جديداً متوسط ​​المدى في هجومها على أوكرانيا

روسيا أطلقت صاروخاً باليستياً جديداً متوسط ​​المدى في هجومها على أوكرانيا

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تعتقد الولايات المتحدة أن روسيا أطلقت صاروخاً باليستياً جديداً متوسط ​​المدى، يوم الخميس، في هجومها على أوكرانيا، وهو تصعيد يقول محللون إنه قد يكون له آثار على الدفاع الصاروخي الأوروبي.

وقال الجيش الأمريكي إن تصميم الصاروخ الروسي كان مبنيا على تصميم صاروخ باليستي عابر للقارات من طراز آر.إس-26 روبيج الروسي الأطول مدى. وقال مسؤولون إن الصاروخ الجديد تجريبي ومن المرجح أن روسيا تمتلك عددا قليلا منه.

وذكر سلاح الجو الأوكراني في البداية أن الصاروخ كان صاروخا باليستيا عابرا للقارات، مما أثار مخاوف من تصعيد كبير في الحرب المستمرة منذ عامين ونصف العام.

    المصدر :
  • رويترز

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