أمريكا تعين مايكل أنطون لقيادة المحادثات الفنية مع إيران

قال مسؤول أمريكي اليوم الخميس إن مايكل أنطون مدير تخطيط السياسات في وزارة الخارجية الأمريكية سيقود فريقا يضم نحو 12 مسؤولا حكوميا للتفاوض مع إيران في المحادثات النووية المقبلة.

وذكر إسماعيل بقائي المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إن محادثات على مستوى الخبراء ستنعقد بين إيران والولايات المتحدة يوم السبت، على أن تعقد جولة ثالثة من المحادثات النووية رفيعة المستوى في اليوم نفسه في عُمان.

وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي عقب المحادثات في روما، والتي وصفها مسؤول أمريكي بأنها تحقق تقدما جيدا للغاية، أن إيران والولايات المتحدة اتفقتا يوم السبت الماضي على البدء في وضع إطار عمل لاتفاق نووي محتمل.

وكانت صحيفة بوليتيكو أول من أورد اختيار أنطون.

وكان أنطون متحدثا باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض خلال فترة ولاية ترامب الأولى من 2017 إلى 2021. كما عمل في مجلس الأمن القومي في عهد الرئيس الأسبق جورج دبليو بوش، وهو مدير عام سابق لشركة بلاك روك.