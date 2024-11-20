أمريكا تغلق سفارتها في كييف بسبب هجوم جوي كبير محتمل

أغلقت الولايات المتحدة سفارتها في كييف صباح اليوم الأربعاء بسبب ما قالت إنه تهديد بهجوم جوي كبير بعد يوم من ضربة أوكرانية داخل الأراضي الروسية باستخدام صواريخ أمريكية في خطوة وصفتها موسكو بأنها تصعيد في الحرب.

ودوت صفارات الإنذار من الغارات الجوية في كييف بعد ظهر اليوم، وقالت وكالة المخابرات الأوكرانية في وقت لاحق إن موسكو تحاول نشر الذعر من خلال تداول رسائل مزيفة عبر الإنترنت حول هجوم وشيك بالصواريخ والطائرات المسيرة.

وقال مصدر حكومي أمريكي إن إغلاق السفارة “مرتبط بتهديدات قائمة بهجمات جوية”. وقالت السفارتان الإيطالية واليونانية إنهما أغلقتا أبوابهما أيضا بعد التحذير الأمريكي، وأبقت السفارة الفرنسية أبوابها مفتوحة لكنها حثت رعاياها على توخي الحذر.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في وقت لاحق إنها تتوقع أن تستأنف سفارة الولايات المتحدة في كييف عملياتها بصورة طبيعية غدا الخميس.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي “الرسائل المثيرة للذعر التي جرى تداولها اليوم تساعد روسيا فقط”، لكنه طلب من الأوكرانيين الانتباه إلى صفارات الإنذار من الغارات الجوية.

وأضاف في خطابه المسائي المصور “مهما كانت الهجمات الوحشية والغادرة التي تحملناها من روسيا فمن المهم دائما الانتباه إلى إنذارات الغارات الجوية لدينا جارة مجنونة”.

وعبر زيلينسكي عن شكره للولايات المتحدة بعد حزمة مساعدات عسكرية أمريكية جديدة بقيمة 275 مليون دولار أعلنت عنها وزارة الخارجية وتركز على الذخيرة والطائرات المسيرة والصواريخ.

واستخدمت أوكرانيا أمس الثلاثاء صواريخ أمريكية من طراز أتاكمز في قصف مستودع أسلحة داخل روسيا مستغلة تصريحات صدرت مؤخرا من إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن في اليوم الألف للحرب.

وتحذر روسيا الولايات المتحدة وحلفاءها منذ أسابيع بأنها ستعتبر منح الإذن لأوكرانيا بضرب العمق الروسي بالصواريخ التي يوفرها الغرب، تصعيدا كبيرا.

ووصلت الحرب إلى منعطف دقيق مع سيطرة روسيا على خمس أراضي أوكرانيا ونشر قوات كورية شمالية في منطقة كورسك الروسية، والشكوك حول مستقبل المساعدات الغربية مع عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض.

وشنت روسيا يوم الأحد هجوما بالصواريخ والطائرات المسيرة على شبكة الكهرباء الأوكرانية فقتلت سبعة أشخاص وتجددت المخاوف من قدرة شبكة الطاقة المتعثرة على الصمود.

وقالت وكالة المخابرات العسكرية الأوكرانية اليوم الأربعاء إن مركز قيادة عسكريا روسيا “استهدف بنجاح” في بلدة جوبكين في منطقة بيلجورود الروسية على بعد نحو 168 كيلومترا من الحدود مع أوكرانيا.

ونقلت وكالة بلومبرج في وقت لاحق اليوم عن مسؤول لم تذكر اسمه أن أوكرانيا أطلقت صواريخ بريطانية بعيدة المدى من طراز ستورم شادو على الأراضي الروسية للمرة الأولى.

وذكر متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أن مكتبه لن يعلق على التقارير أو الأمور المتعلقة بالعمليات. ولم يصدر تعليق بعد من كييف.