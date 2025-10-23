أمريكا تفرض عقوبات على أكبر شركتي نفط في روسيا.. فماذا تعرف عنهما؟

فرضت الولايات المتحدة عقوبات على أكبر شركتين للنفط في روسيا وهما لوك أويل وروسنفت في إطار أشد الإجراءات التي اتخذتها واشنطن ضد الشركات الروسية منذ بداية الحرب في أوكرانيا.

وفيما يلي بعض التفاصيل عن الشركتين اللتين تمثلان معا نحو نصف إنتاج روسيا من النفط:

روسنفت

* يرأس الشركة إيغور سيتشين وهو حليف قديم للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

* بلغ إنتاجها نحو 3.7 مليون برميل يوميا من النفط ومكثفات الغاز عام 2024 وهو ما يمثل نحو 3.3 بالمئة من إنتاج النفط العالمي وحققت 1.08 تريليون روبل (13.28 مليار دولار).

* بلغت أحجام التكرير لشركة روسنفت في روسيا 82.6 مليون طن عام 2024.

* وقعت روسنفت العام الماضي صفقة مدتها 10 سنوات مع شركة التكرير الهندية ريلاينس التي تدير أحد أكبر مجمعات التكرير في العالم لتوريد نحو 500 ألف برميل يوميا من النفط الخام.

* تملك حصة 49 بالمئة في شركة التكرير الهندية نايارا التي تعتمد مصفاة فادينار التابعة لها، والتي تنتج 400 ألف برميل يوميا، حصريا على النفط الروسي. وتخضع الشركة لعقوبات من الاتحاد الأوروبي وبريطانيا، مما دفعها إلى خفض معدلات تشغيلها.

* وُضعت أصول شركة روسنفت في ألمانيا ومنها حصصها في مصافي شفيت وميرو وبايرن أويل تحت وصاية الحكومة الألمانية في سبتمبر أيلول 2022 عقب غزو روسيا لأوكرانيا.

لوك أويل

* لوك أويل هي ثاني أكبر منتج للنفط في روسيا وتمثل نحو اثنين بالمئة من الإنتاج العالمي.

* بلغ إنتاجها في روسيا العام الماضي نحو 1.61 مليون برميل يوميا من النفط ومكثفات الغاز وحققت أرباحا 848.5 مليار روبل.

* بلغ إجمالي كمية التكرير لدى الشركة في روسيا 54.3 مليون طن.

* تمتلك لوك أويل حصة 75 بالمئة في حقل غرب القرنة اثنين النفطي في العراق وهو أحد أكبر الحقول النفطية في العالم.

* ذكرت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء أن إنتاج الحقل النفطي تجاوز 480 ألف برميل يوميا في أبريل نسيان.

* تورد لوك أويل النفط للمجر وسلوفاكيا ومصفاة ستار التركية المملوكة لشركة سوكار الأذربيجانية التي تعتمد بشدة على الخام الروسي.

* تملك مصفاة لوك أويل نفتوهيم بورجاس في بلغاريا والتي تنتج 190 ألف برميل يوميا، وهي أكبر مصفاة في منطقة البلقان، بالإضافة إلى مصفاة بتروتل للنفط في رومانيا.

* تملك الشركة أيضا حصصا في محطات نفط وسلاسل لبيع الوقود بالتجزئة في أوروبا ولديها مشروعات متنوعة في عمليات التنقيب والإنتاج والتكرير والتوزيع في آسيا الوسطى وأفريقيا وأمريكا اللاتينية.