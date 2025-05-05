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أمريكا تفرض عقوبات على قائد ميليشيا في ميانمار.. والسبب؟!

منذ 14 دقيقة
وزارة الخزانة الأمريكية

وزارة الخزانة الأمريكية

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أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الاثنين، فرض عقوبات جديدة تتعلق بميانمار تستهدف قائد ميليشيا وابنيه والجماعة التي يقودها فيما يتعلق بتسهيل عمليات احتيال إلكترونية تستهدف أمريكيين واتجار بالبشر وتهريب عبر الحدود.

وأضافت الوزارة في بيان أن العقوبات فرضت على جيش كارين الوطني وقائده وابنيه.

وأوضح البيان أن تلك الجماعة تسيطر منذ فترة طويلة على منطقة تقع على الحدود بين تايلاند وميانمار التي بها العديد من عصابات الاحتيال الإلكتروني.

وأصبحت مدينة مياوادي الحدودية، حيث يقع مقر جيش كارين، ساحة معركة رئيسية حيث تتنافس قوات المجلس العسكري الحاكم في ميانمار ومتمردون على السيطرة على منطقة تتعامل مع تجارة عبر الحدود تقدر قيمتها بأكثر من مليار دولار سنويا.

وقال نائب وزير الخزانة مايكل فولكندر “عمليات الاحتيال الإلكتروني، كتلك التي يديرها جيش كارين تدر مليارات الدولارات على زعماء الجريمة وشركائهم، بينما تحرم الضحايا من مدخراتهم التي كسبوها بشق الأنفس ومن شعورهم بالأمن”.

وأضاف “وزارة الخزانة ملتزمة باستخدام جميع الأدوات المتاحة لتعطيل هذه الشبكات ومحاسبة من يسعون إلى الاستفادة من هذه المخططات الإجرامية”.

    المصدر :
  • رويترز

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