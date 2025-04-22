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أمريكا تفرض عقوبات على قطب الغاز الطبيعي الإيراني سيد إمام جمعة

منذ 3 دقائق
آخر تحديث: 22 - أبريل - 2025 6:14 مساءً
وزارة الخزانة الأمريكية

وزارة الخزانة الأمريكية

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كرت وزارة الخزانة الأمريكية أن الولايات المتحدة أصدرت عقوبات جديدة اليوم الثلاثاء على قطب الغاز الطبيعي الإيراني سيد أسد الله إمام جمعة وشبكته التجارية، وذلك مع استمرار المحادثات مع طهران بشأن برنامجها النووي.

وقالت الوزارة في بيان إن الشبكة التجارية لإمام جمعة تتحمل مسؤولية شحن كميات من غاز البترول المسال والنفط الخام من إيران إلى الأسواق الخارجية بمئات الملايين من الدولارات.

وأضافت الوزارة أن غاز البترول المسال والنفط الخام يشكلان مصدر دخل رئيسيا لإيران ويُسهمان في تمويل برنامجها النووي وبرامج الأسلحة التقليدية المتطورة، بالإضافة إلى تمويل جماعات تعمل لصالحها في المنطقة مثل جماعة حزب الله اللبنانية والحوثيين في اليمن وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).

وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت في البيان “سعى إمام جمعة وشبكته إلى تصدير آلاف الشحنات من غاز البترول المسال بعضها من الولايات المتحدة للتهرب من العقوبات الأمريكية وتحقيق إيرادات لإيران”.

وقال وزير الخارجية الإيراني إن إيران والولايات المتحدة اتفقتا يوم السبت على البدء في وضع إطار عمل لاتفاق نووي محتمل، وذلك بعد محادثات وصفها مسؤول أمريكي بأنها أحرزت “تقدما جيدا للغاية”.

ومن المقرر أن يجتمع كبار المفاوضين مرة أخرى في عُمان يوم السبت.

وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على إيران في أوقات سابقة خلال سير المحادثات.

    المصدر :
  • رويترز

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