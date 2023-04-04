أمريكا تكشف النقاب عن مساعدات جديدة لأوكرانيا بقيمة 2.6 مليار دولار

أفادت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاغون” الثلاثاء بأن الولايات المتحدة كشفت النقاب عن مساعدات عسكرية بقيمة 2.6 مليار دولار تشمل رادارات استطلاع جوي وصواريخ مضادة للدبابات وشاحنات وقود، وذلك في الوقت الذي تتأهب فيه أوكرانيا لشن هجوم ضد روسيا في الربيع.

هذا ووافق مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة بأغلبية ساحقة الثلاثاء على تمديد تفويض لجنة تُحقق في احتمال ارتكاب جرائم حرب منذ الغزو الروسي لأوكرانيا.

أيدت 28 دولة تمديد تفويض لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن أوكرانيا لمدة عام، وامتنعت 17 دولة عن التصويت واعترضت دولتان على اللجنة، التي تقول أوكرانيا إنها ضرورية لمحاسبة روسيا على جرائمها.

وقالت يفينييا فيليبينكو سفيرة أوكرانيا لدى الأمم المتحدة في جنيف أمام المجلس قبل التصويت “نطاق ووحشية الفظائع التي ارتكبتها روسيا في أوكرانيا يتجاوز ببساطة (قدرة) أي بشر على الاستيعاب”.

وأضافت “نعتقد تماما أن استمرار عمل اللجنة في إجراء المزيد من التحقيقات والتوثيق والإبلاغ عن انتهاكات حقوق الإنسان والجرائم الدولية التي ارتكبت ضد الناس في أوكرانيا يمكن أن ينقذ أرواح المزيد من الأبرياء (و) قد يسهم في محاسبة الجناة وتحقيق العدالة للضحايا”.