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أمريكا تندد بهجمات قوات الدعم السريع على مدنيين في السودان

منذ 52 دقيقة
الخارجية الأمريكية

الخارجية الأمريكية

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نددت الإدارة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، بهجمات لقوات الدعم السريع السودانية على مدنيين في شمال دارفور ودعت إلى محاسبة أطراف الحرب الأهلية في البلاد على انتهاكات القانون الإنساني الدولي.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية تامي بروس للصحفيين “نحن منزعجون بشدة من التقارير التي تفيد بأن قوات الدعم السريع استهدفت عمدا مدنيين وعمال إغاثة إنسانية في زمزم وأبو شوك”، في إشارة إلى مخيمين في منطقة نزح منها مئات الآلاف من الأشخاص في الأيام القليلة الماضية، وفقا للأمم المتحدة.

وأضافت بروس “يتعين على الأطراف المتحاربة الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي ويتعين خضوعها للمساءلة”.

    المصدر :
  • رويترز

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