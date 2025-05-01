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أمريكا تنفي تأكيد مشاركتها في محادثات السبت مع إيران

منذ 35 دقيقة
آخر تحديث: 1 - مايو - 2025 6:42 مساءً
محادثات إيران وأمريكا

محادثات إيران وأمريكا

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قال مصدر مطلع اليوم الخميس إن الولايات المتحدة لم تؤكد مشاركتها في جولة رابعة من المحادثات مع إيران المقررة يوم السبت في روما، وذلك بعد تقارير أفادت بتأجيل المفاوضات.

وأضاف المصدر لرويترز أن موعد ومكان الجولة القادمة من المحادثات لم يتحددا بعد، لكن من المتوقع عقدهما قريبا.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت سلطنة عمان أن الجولة القادمة من المحادثات النووية الأمريكية الإيرانية سيعاد تحديد موعدها لأسباب لوجستية.

وفي وقت سابق السبت 13 أبريل 2025، أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، انتهاء الجولة الأولى من المحادثات غير المباشرة مع واشنطن، التي انعقدت في سلطنة عمان، والاتفاق على جولة ثانية الأسبوع المقبل.

وتتهم الولايات المتحدة، إلى جانب إسرائيل ودول أخرى، إيران بالسعي إلى تطوير أسلحة نووية، بينما تصرّ طهران على أن برنامجها النووي مخصص لأغراض سلمية، من بينها توليد الكهرباء

    المصدر :
  • رويترز

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