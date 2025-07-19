أمريكا تهدد شركات طيران مكسيكية بسبب مشكلات تتعلق بالشحن والمنافسة

قالت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، إنها ستتخذ سلسلة من الإجراءات ضد المكسيك بسبب قرارات الحكومة المكسيكية إلغاء بعض الأماكن المخصصة لشركات الطيران الأمريكية وإجبار شركات الشحن الأمريكية على نقل عملياتها في العاصمة مكسيكو سيتي.

وقال وزير النقل الأمريكي شون دافي في بيان إن الوزارة قد ترفض طلبات الطيران من المكسيك إذا فشلت الحكومة في معالجة المخاوف الأمريكية بشأن القرارات المتخذة في 2022 و2023.

وتقترح الوزارة أيضا سحب حصانة مكافحة الاحتكار من مشروع (دلتا إيرلاينز) المشترك مع شركة (إيرومكسيكو) لمعالجة القضايا التنافسية في السوق.

والمكسيك هي الوجهة الدولية الأكثر شعبية بين مسافري شركات الطيران الأمريكية.

وقالت شركة دلتا إن وزارة النقل الأمريكية إذا سحبت موافقتها فإن ذلك “سيتسبب في ضرر كبير للمستهلكين المسافرين بين الولايات المتحدة والمكسيك، وكذلك الوظائف والمجتمعات المحلية والمنافسة عبر الحدود في الولايات المتحدة”.

وذكرت وزارة النقل أن المكسيك لم تلتزم باتفاقية جوية ثنائية منذ 2022 عندما ألغت فجأة الأماكن المخصصة ثم أجبرت شركات الشحن الجوي الأمريكية على نقل عملياتها في 2023.

ولم يتسن الحصول على تعليق بعد من وزارة النقل المكسيكية وشركات الطيران المكسيكية الكبرى، بما في ذلك شركة إيرومكسيكو.