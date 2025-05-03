أمريكا تهنئ أستراليا بنتائج الانتخابات وتؤكد دعم الاستقرار في المحيطين

هنأ وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي على فوزه في الانتخابات اليوم السبت، وقال إن الولايات المتحدة تتطلع إلى توثيق العلاقات الثنائية.

وأضاف روبيو في بيان “تتطلع الولايات المتحدة إلى توثيق علاقتها مع أستراليا لتعزيز مصالحنا المشتركة وتعزيز الحرية والاستقرار في منطقة المحيطين الهندي والهادي وعلى مستوى العالم”.

وأعلن رئيس الوزراء الأسترالي اليساري أنتوني ألبانيز فوزه في الانتخابات العامة اليوم السبت، وتعهد بقيادة البلاد في فترة صعبة من عدم اليقين العالمي.

وقال زعيم حزب العمال أمام حشد من أنصاره في حفل انتخابي أقيم في سيدني “شكرا للشعب الأسترالي على الفرصة التي أتيحت لي لمواصلة خدمة أفضل أمة على وجه الأرض”.

من جهته، أقر زعيم المعارضة الأسترالية اليميني بيتر داتون بالهزيمة في الانتخابات العامة، قائلا إنه تحدث إلى رئيس الوزراء أنتوني ألبانيز.