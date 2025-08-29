السبت 6 ربيع الأول 1447 ﻫ - 30 أغسطس 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

أمريكا توافق على بيع محتمل لخدمات اتصالات عبر الأقمار الصناعية إلى أوكرانيا

منذ 14 ثانية
وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)

وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)

A A A
طباعة المقال

ذكرت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، اليوم الجمعة، أن وزارة الخارجية وافقت على بيع محتمل لخدمات الاتصالات عبر الأقمار الصناعية والمعدات ذات الصلة إلى أوكرانيا بتكلفة تبلغ نحو 150 مليون دولار.

وقالت وزارة الدفاع في بيان إن المقاول الرئيسي لعملية البيع سيكون شركة ستارلينك.

وفي سياقٍ منفصل، دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الحلفاء اليوم، إلى تعجيل رفع مستوى المحادثات بشأن الضمانات الأمنية لأوكرانيا إلى مستوى القادة، في وقت تعهد فيه وزراء دفاع دول الاتحاد الأوروبي بتدريب قوات كييف على الأراضي الأوكرانية في حال التوصل إلى هدنة.

وتشارك كييف في جهود دبلوماسية لوضع حد للحرب الروسية، التي دخلت عامها الرابع، ولضمان التزامات حاسمة من شركائها لصد أي غزو مستقبلي.

وقال زيلينسكي إنه يتوقع مواصلة المناقشات مع القادة الأوروبيين خلال الأسبوع المقبل بشأن التزامات “شبيهة بتلك التي يقدمها حلف شمال الأطلسي” لحماية أوكرانيا، وأضاف أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يجب أن يكون جزءا من هذه المحادثات أيضا.

وجاء حديث زيلينسكي المقتضب قبيل لقاء رئيس أركانه بالمبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف في نيويورك لمناقشة ضرورة ممارسة المزيد من الضغوط على موسكو.

وقال مسؤول أمريكي كبير إن الأوكرانيين دعوا ويتكوف لزيارة أوكرانيا. وأضاف المسؤول أن الاجتماع أتاح لويتكوف الفرصة للتأكيد على ضرورة اجتماع أوكرانيا وروسيا لإنهاء الحرب.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

ستاندرد اند بورز
ستاندرد اند بورز يغلق على انخفاض متأثراً بهبوط ديل وإنفيديا
رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو
محاميان حقوقيان يطالبان باعتقال نتنياهو إذا زار الأرجنتين
إنفاق المستهلك الأمريكي
ارتفاع إنفاق المستهلك الأمريكي لأعلى مستوى في 4 أشهر

الأكثر قراءة

قصف إسرائيلي على صنعاء
بـ"خدعة استخباراتية".. إسرائيل تشن غارات جوية على اجتماع قيادات الحوثيين في صنعاء
عناصر من الجيش اللبناني
فيديو.. الجيش اللبناني يبدأ أكبر عملية جمع للسلاح منذ الحرب الأهلية
رئيس مجلس النواب ​نبيه بري
بري: الاتفاق الجديد نُسف وإسرائيل لن تنفّذ