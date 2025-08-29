أمريكا توافق على بيع محتمل لخدمات اتصالات عبر الأقمار الصناعية إلى أوكرانيا

ذكرت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، اليوم الجمعة، أن وزارة الخارجية وافقت على بيع محتمل لخدمات الاتصالات عبر الأقمار الصناعية والمعدات ذات الصلة إلى أوكرانيا بتكلفة تبلغ نحو 150 مليون دولار.

وقالت وزارة الدفاع في بيان إن المقاول الرئيسي لعملية البيع سيكون شركة ستارلينك.

وفي سياقٍ منفصل، دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الحلفاء اليوم، إلى تعجيل رفع مستوى المحادثات بشأن الضمانات الأمنية لأوكرانيا إلى مستوى القادة، في وقت تعهد فيه وزراء دفاع دول الاتحاد الأوروبي بتدريب قوات كييف على الأراضي الأوكرانية في حال التوصل إلى هدنة.

وتشارك كييف في جهود دبلوماسية لوضع حد للحرب الروسية، التي دخلت عامها الرابع، ولضمان التزامات حاسمة من شركائها لصد أي غزو مستقبلي.

وقال زيلينسكي إنه يتوقع مواصلة المناقشات مع القادة الأوروبيين خلال الأسبوع المقبل بشأن التزامات “شبيهة بتلك التي يقدمها حلف شمال الأطلسي” لحماية أوكرانيا، وأضاف أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يجب أن يكون جزءا من هذه المحادثات أيضا.

وجاء حديث زيلينسكي المقتضب قبيل لقاء رئيس أركانه بالمبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف في نيويورك لمناقشة ضرورة ممارسة المزيد من الضغوط على موسكو.

وقال مسؤول أمريكي كبير إن الأوكرانيين دعوا ويتكوف لزيارة أوكرانيا. وأضاف المسؤول أن الاجتماع أتاح لويتكوف الفرصة للتأكيد على ضرورة اجتماع أوكرانيا وروسيا لإنهاء الحرب.