أمريكا.. توجيه تهمة ازدراء الكونغرس إلى مستشار ترامب السابق

وجهت وزارة العدل الأمريكية تهمة ازدراء الكونغرس إلى ستيفن بانون الذي عمل مستشارا للرئيس السابق دونالد ترامب لتجاهله مذكرة استدعاء في إطار التحقيقات في اقتحام الكابيتول.

وأشارت وزارة العدل إلى أنه تم توجيه تهمتين إلى بانون، واحدة بسبب رفضه الظهور أمام لجنة التحقيق التابعة للكونغرس، والثانية لرفضه تقديم الوثائق التي تطالب بها اللجنة.

ويعاقب ازدراء الكونغرس بعقوبة أقصاها السجن لسنة واحدة وغرامة أقصاها 100 ألف دولار.

يذكر أن ستيفن بانون كان كبير المستشارين الاستراتيجيين لترامب في البيت الأبيض، ولعب دورا بارزا في حملته الانتخابية عام 2016. وعمل مستشارا لترامب حتى بعد مغادرته البيت الأبيض على أساس اتفاق بينهما.

وكانت لجنة التحقيق النيابية الخاصة بأحداث 6 يناير الماضي قد استدعت ستيف بانون إلى جلسة استماع في إطار تحقيقاتها في اقتحام مبنى الكابيتول من قبل أنصار ترامب في اليوم الذي كان من المقرر فيه إقرار نتائج الانتخابات.

وتعتقد اللجنة أن بانون كان على علم مسبقا بأن “أحداثا استثنائية” قد تحدث يوم 6 يناير، حيث قال بانون في حديث له تم بثه على الانترنت يوم 5 يناير إن “باب الجحيم سيفتح على مصراعيه غدا”، أي قبل اقتحام الكابيتول من قبل أنصار ترامب الرافضين الاعتراف بهزيمته في الانتخابات.