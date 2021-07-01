الأحد 25 ذو الحجة 1443 ﻫ - 24 يوليو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

أمريكا.. توجيه لائحة اتهام ضد منظمة ترامب

1 - يوليو - 2021
دونالد ترامب وألين فايسلبيرغ

دونالد ترامب وألين فايسلبيرغ

A A A
طباعة المقال

أفادت مصادر مطلعة، بأن هيئة محلفين كبرى في مانهاتن أصدرت لائحة اتهام ضد منظمة ترامب ومديرها المالي ألين فايسلبيرغ بارتكاب جرائم تهرب ضريبي، وهذه أول اتهامات جنائية مرتبطة بالتحقيق الذي يجري منذ سنوات.

وقالت مصادر إن فايسلبرغ، الذي خضع دوره في الشركة للتدقيق من قبل المدعين العامين في الأشهر الأخيرة، من المتوقع أن يسلم نفسه إلى مكتب المدعي العام في مانهاتن اليوم الخميس لأخذ بصماته قبل تقديمه إلى محكمة جنايات ولاية نيويورك.

ومن المتوقع أيضا أن يمثل محامو منظمة ترامب أمام المحكمة لتوجيه الاتهامات إليهم.

يذكر أن مكتب المدعي العام في مانهاتن يجري تحقيقا حول احتيال واسع النطاق، وفي فبراير، وبعد معركة قانونية مطولة، حصل سايروس فانس جونيور، المدعي العام لمنطقة مانهاتن، على إقرارات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الضريبية.

وركز المدعون على تعاملات ترامب التجارية، وتلك الخاصة بشركائه، بمن فيهم فايسلبرغ، وعائلة فايسلبرغ.

ونفى ترامب وفايسلبرغ و”منظمة ترامب” ارتكاب أي مخالفات، وقالوا إن المدعين يتحركون بدوافع سياسية.

    المزيد من أخبار العالم

    الهجرة غير شرعية - تعبيرية
    غرق 16 شخصا إثر انقلاب سفينة تقل مهاجرين قبالة جزر البهاما
    آثار القصف الروسي على أوكرانيا
    الغزو الروسي لـ أوكرانيا
    مقتل مواطن كندي في أوكرانيا
    الدولار
    العالم يترقب.. ماذا سيحمل قرار الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الأربعاء القادم؟

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    منتخب لبنان لكرة السلة
    فيديو اللحظات الأخيرة.. منتخب لبنان لكرة السلة يتأهل لنهائي كأس آسيا
    الرئيس نجيب ميقاتي
    ميقاتي معلقاً على فوز منتخب لبنان.. "لن يعكره صوت نشاز"!!
    المنتخب اللبناني
    اعتداء على المنتخب اللبناني بعد فوزه على الأردن