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أمريكا: روسيا أطلقت صاروخا متوسط المدى على أوكرانيا وليس باليستيا عابرا للقارات

منذ 5 ساعات
صواريخ الجيش الروسي

صواريخ الجيش الروسي

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قال مسؤول أمريكي لرويترز إن روسيا أطلقت صاروخا باليستيا متوسط المدى، وليس صاروخا باليستيا عابرا للقارات، خلال هجوم على مدينة دنيبرو الأوكرانية اليوم الخميس، وهو ما يختلف عن رواية كييف الرسمية.

وأضاف المسؤول الذي تحدث شريطة عدم نشر اسمه أن التقييم استند إلى تحليل مبدئي.

يذكر أن، روسيا بدأت عملياتها العسكرية داخل الأراضي الأوكرانية يوم 24 فبراير2022، بعدما تلقت روسيا الكثير من التهديدات وأهمها انضمام كييف إلى حلف شمال الأطلسي «حلف الناتو» ومع مرور أشهر على تلك الحرب، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن ضم أول 4 أقاليم أوكرانية إلى روسيا وهي «جمهورية دونيتسك الشعبية، وجمهورية لوهانسك الشعبية، وخيرسون، وزابوريجيا»، وتم ذلك بحضور نواب البرلمان وممثلي الأقاليم.

وبالفعل صدق مجلس النواب الروسي «الدوما» على انضمام تلك الأقاليم، ومع بداية الهجمات الروسية قامت الدول الغربية بفرض عقوبات على موسكو، بهدف وقف هذا الحرب، لكن روسيا استمرت ولم تبال بأحد، بل هي من قامت بفرض عقوبات على الدول التي لم تؤيد موقفها في الحرب على أوكرانيا.

وشنت القوات الروسية في 22 مارس/ آذار 2024 أكبر ضربة على البنية التحتية لشبكة الكهرباء خلال غزوها لأوكرانيا المستمر منذ أكثر من عامين، مما تسبب في أضرار جسيمة وانقطاع للتيار الكهربائي على نطاق واسع.

    المصدر :
  • رويترز

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