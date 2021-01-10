أمريكا.. قتلى وجرحى بهجومين منفصلين في لوس أنجلس وشيكاغو

شهدت ولايتي لوس أنجلس وشيكاغو بالولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الأحد، هجمات مسلحة قتل وأصيب فيها عدد من الأفراد، إضافة إلى مقتل منفذ هجوم شيكاغو فيما فر منفذ الهجوم الآخر من المكان.

وفي لوس أنجلس، قتل شخص وأصيب 6 أشخاص آخرين، في هجوم مسلح وقع في حي ”بويل هايتس“ بمنطقة (Fickett Market)، شرق نهر لوس أنجلس.

وهرعت قوات الأمن والدفاع المدني إلى مكان إطلاق النار، حسب ما أظهرته مقاطع مصورة تداولتها منصات التواصل الاجتماعي.

وأفادت مصادر أمريكية أولية بأن مطلق النار فر من المكان، وأن قوات الأمن بدأت حملة مطاردة للقبض عليه.

وفي شيكاغو، قتل 4 أشخاص في هجوم مسلح آخر، من بينهم منفذ الهجوم، الذي فتح النار على مجموعة من الأشخاص، قبل أن يقتل برصاص قوات الأمن.

ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن قائد الشرطة قولها إن رجلاً من شيكاغو أطلق النار على 7 أشخاص في 5 مواقع مختلفة في أنحاء المدينة، مما أسفر عن مقتل 3 منهم على الأقل.

وأضاف قائد الشرطة قائلاً إن المشتبه به في تنفيذ عمليات إطلاق النار المختلفة التي وقعت، يدعى جيسون نايتنجيل، ويبلغ من العمر 32 عامًا، وأن الشرطة قتلته في في ضاحية ”إيفانستون الشمالية“ خلال تبادل لإطلاق النار في ساحة انتظار للسيارات.

وقال رجال الشرطة إن نايتينجيل أطلق الرصاص على طالب في جامعة شيكاغو، يبلغ من العمر 30 عامًا، في حي ”ساوث سايد“ في ”هايد بارك“، حوالي الساعة 1 ظهرًا. بالتوقيت المحلي.

ويُشتبه في قيام نايتنجيل بسرقة سيارة وإطلاق النار وإصابة امرأة تبلغ من العمر 81 عامًا وامرأة تبلغ من العمر 77 عامًا وفتاة تبلغ من العمر 15 عامًا، بحسب قوات الأمن.