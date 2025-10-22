أمريكا قصفت سفينة جديدة للاشتباه في تورطها بتجارة المخدرات

نقلت شبكة ‭‭)‬‬سي.بي.إس‭‭(‬‬ التلفزيونية عن مسؤولين أمريكيين اثنين قولهما، اليوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة قصفت أمس الثلاثاء سفينة يشبته في استخدامها في تهريب المخدرات على الجانب المطل على المحيط الهادي من أمريكا الجنوبية.

وخلال الأشهر القلائل الماضية، وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشن غارات على ما لا يقل عن ست سفن يشتبه في أنها تنقل مخدرات في منطقة البحر الكاريبي، مما أسفر عن مقتل 27 شخصا على الأقل.

وتأتي هذه الغارات في إطار حملة ترامب ضد ما يقول إنه تهديد “إرهاب المخدرات” القادم من فنزويلا والمرتبط برئيسها نيكولاس مادورو.

وتعمل الولايات المتحدة على تعزيز وجودها العسكري في منطقة البحر الكاريبي، بما في ذلك نشر مدمرات مزودة بالصواريخ الموجهة وطائرات مقاتلة من طراز إف-35 وغواصة نووية ونحو 6500 جندي.

وكان ترامب قال الأسبوع الماضي إنه سمح لوكالة المخابرات المركزية أيضا بتنفيذ عمليات سرية في فنزويلا.