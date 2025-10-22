الأربعاء 30 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 22 أكتوبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

أمريكا قصفت سفينة جديدة للاشتباه في تورطها بتجارة المخدرات

منذ ساعة واحدة
علم الولايات المتحدة مرفوع أمام مبنى الكابيتول الأمريكي أثناء انعقاد مجلس الشيوخ الأمريكي. رويترز

علم الولايات المتحدة مرفوع أمام مبنى الكابيتول الأمريكي أثناء انعقاد مجلس الشيوخ الأمريكي. رويترز

A A A
طباعة المقال

نقلت شبكة ‭‭)‬‬سي.بي.إس‭‭(‬‬ التلفزيونية عن مسؤولين أمريكيين اثنين قولهما، اليوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة قصفت أمس الثلاثاء سفينة يشبته في استخدامها في تهريب المخدرات على الجانب المطل على المحيط الهادي من أمريكا الجنوبية.

وخلال الأشهر القلائل الماضية، وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشن غارات على ما لا يقل عن ست سفن يشتبه في أنها تنقل مخدرات في منطقة البحر الكاريبي، مما أسفر عن مقتل 27 شخصا على الأقل.

وتأتي هذه الغارات في إطار حملة ترامب ضد ما يقول إنه تهديد “إرهاب المخدرات” القادم من فنزويلا والمرتبط برئيسها نيكولاس مادورو.

وتعمل الولايات المتحدة على تعزيز وجودها العسكري في منطقة البحر الكاريبي، بما في ذلك نشر مدمرات مزودة بالصواريخ الموجهة وطائرات مقاتلة من طراز إف-35 وغواصة نووية ونحو 6500 جندي.

وكان ترامب قال الأسبوع الماضي إنه سمح لوكالة المخابرات المركزية أيضا بتنفيذ عمليات سرية في فنزويلا.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

البحرية الباكستانية
البحرية الباكستانية تصادر مخدرات بقيمة 970 مليون دولار في بحر العرب
عناصر من الأمن العام التابع لوزارة الداخلية في الحكومة السورية
الداخلية السورية تعلن إلقاء القبض على لواء سابق بنظام الأسد متهم بتصفية معتقلين بصيدنايا
وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث إيدي
وزير خارجية النرويج: إسرائيل ملزمة قانوناً بتسهيل دخول المساعدات إلى قطاع غزة

الأكثر قراءة

انفجار وادي زبقين يوقع ستة قتلى من الجيش اللبناني
انفجار وادي زبقين يوقع ستة قتلى من الجيش اللبناني.. وترجيحات عن استدراج لـ"فخ"
المبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى سوريا توم باراك
على وقع "زلزال باراك".. رسائل عربية تحذيرية حاسمة تصل إلى بيروت
جنود من الجيش الإسرائيلي قرب الحدود مع لبنان
فيديو لعملية برية إسرائيلية في لبنان.. وتدمير مرابض أسلحة لحزب الله!