أمريكا للأمم المتحدة: الضربات الروسية على أوكرانيا تلقي بظلال شك على رغبتها في السلام

قالت الولايات المتحدة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، إن الضربات الصاروخية وهجمات الطائرات المسيرة الروسية على أوكرانيا التي تسفر عن سقوط قتلى “تلقي بظلال من الشك على جدية رغبة روسيا في السلام”، محذرة من أن واشنطن قد تعاقب موسكو بإجراءات اقتصادية إذا واصلت الحرب.

وقال الدبلوماسي الأمريكي جون كيلي أمام المجلس المؤلف من 15 عضوا، إن “الولايات المتحدة تدعو روسيا الاتحادية إلى تجنب هذه العواقب من خلال وقف العنف والانخراط بشكل بناء لإنهاء الحرب”.

وأضاف “يجب على روسيا أن تقرر الآن التحرك نحو السلام. يجب أن يتفق قادة روسيا وأوكرانيا على الاجتماع بشكل ثنائي”.

وكانت روسيا قد قصفت أوكرانيا بصواريخ وطائرات مسيرة في وقت مبكر من أمس الخميس في هجوم ضخم أسفر عن سقوط قتلى.

وقال كيلي إن الضربات الروسية على كييف “تلقي بظلال من الشك على جدية رغبة روسيا في السلام. يجب أن تتوقف هذه الضربات على المناطق المدنية على الفور”.

ولم تسفر الجهود الدبلوماسية لإنهاء الغزو الروسي الشامل حتى الآن عن شيء يذكر، حتى بعد أن التقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع الرئيسين الروسي والأوكراني على نحو منفصل في وقت سابق من هذا الشهر.

وقالت رئيسة الوزراء الأوكرانية يوليا سفيريدينكو أمام مجلس الأمن “لا تزال روسيا تختار القتل على إنهاء الحرب. يتعين أن نأخذ ذلك في الحسبان في جهودنا الرامية إلى الحل السلمي ووضع ضمانات أمنية موثوقة. ينبغي أن تحمي هذه الضمانات السيادة الأوكرانية وحياة الشعب الأوكراني، وخاصة الأطفال”.

وتابعت “يجب أن يشعر شعبنا بالأمان بالفعل اليوم. ولهذا السبب يظل وقف إطلاق النار شرطًا أساسيًا لنجاح المفاوضات المستقبلية”.

وقال دميتري بوليانسكي نائب السفير الروسي لدى الأمم المتحدة إن موسكو مستعدة للنظر في عقد قمة مع أوكرانيا “شريطة أن يكون هناك إعداد مسبق شامل لمثل هذا الاجتماع والمضمون الموضوعي له، وإلا فلن يكون له أي معنى ببساطة”.

وقال إن الولايات المتحدة “تتفهم أكثر فأكثر الحاجة إلى معالجة الأسباب الجذرية للنزاع التي بدونها لن يكون من الممكن التوصل لحل”.

أطلقت روسيا غزوا واسع النطاق لأوكرانيا في فبراير شباط 2022، واصفة إياه بأنه “عملية عسكرية خاصة” تهدف إلى “التخلص من النزعة النازية” لدى جارتها ووقف توسع حلف شمال الأطلسي الخطير في الشرق.