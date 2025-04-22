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أمريكا: نمضي جيداً نحو اتفاق تجاري محتمل مع الصين

منذ 23 ثانية
البيت الأبيض

البيت الأبيض

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قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت للصحفيين، اليوم الثلاثاء “إن الولايات المتحدة تمضي بشكل جيد في المناقشات مع الصين بشأن اتفاق تجاري محتمل”.

وأضافت في إفادة صحفية “سألت الرئيس عن هذا قبل مجيئي إلى هنا، وطلب مني أن أخبركم جميعا بأننا نمضي بشكل جيد جدا فيما يتعلق باتفاق تجاري محتمل مع الصين”.

وفي سياقٍ منفصل، قال البيت الأبيض اليوم الثلاثاء “إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تلقت مقترحات بشأن اتفاقات تجارية من 18 دولة بينما يجتمع مسؤولون، بمن فيهم وزير التجارة هوارد لوتنيك، هذا الأسبوع مع 34 دولة لمناقشة التجارة”.

    المصدر :
  • رويترز

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