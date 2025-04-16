أمريكا وإندونيسيا تناقشان الرسوم الجمركية والتعاون الدفاعي

ذكرت وزارة الخارجية الأمريكية أن وزير الخارجية ماركو روبيو ناقش الرسوم الجمركية وسبل توطيد التعاون الدفاعي والأمني في اجتماع مع نظيره الإندونيسي اليوم الأربعاء.

وقالت الوزارة في بيان إن روبيو ونظيره الإندونيسي سوجيونو “ناقشا سبل توطيد التعاون الدفاعي والأمني بما في ذلك جهود تعزيز حرية الملاحة البحرية والجوية في بحر الصين الجنوبي بما يتفق مع القانون الدولي”.

وأضافت أن الوزيرين ناقشا أيضا الرسوم الجمركية الأمريكية المضادة على إندونيسيا، وأن روبيو “رحب بجهود إندونيسيا لإجراء إصلاحات اقتصادية نحو علاقة تجارية عادلة ومتوازنة”.