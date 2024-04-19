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أمريكا والاتحاد الأوروبي يفرضان عقوبات على مستوطنين بالضفة الغربية

منذ ساعتين
اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية

اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية

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أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان (الجمعة 19-4-2024) أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على كيانين قالت إنهما ساعدا في جمع أموال لصالح اثنين من المستوطنين المتطرفين نفذا أعمال عنف في الضفة الغربية.

والرجلان هما ينون ليفي وديفيد شاي شاسداي، وفرضت الولايات المتحدة عقوبات منفصلة عليهما في أول فبراير شباط. وقالت الوزارة إن الكيانين جمعا 171 ألف دولار في المجمل لصالح الرجلين.

من جهته، قال الاتحاد الأوروبي إنه وافق على فرض عقوبات على أربعة أشخاص وكيانين بسبب أعمال العنف التي يمارسها مستوطنون إسرائيليون ضد فلسطينيين في الضفة الغربية.

وقال مجلس الاتحاد الأوروبي في بيان إن الكيانين المدرجين هما (لاهافا) وهي جماعة يهودية يمينية متطرفة تدعي تفوق اليهود، و”شباب التلال”.

وأضاف أنه تم أيضا إدراج شخصيتين قياديتين من “شباب التلال” هما مئير إيتنجر وإليشا ييريد.

واحتلت إسرائيل الضفة الغربية في حرب عام 1967. وتقع الضفة منذ ذلك الحين تحت الاحتلال العسكري، فيما تتوسع المستوطنات الإسرائيلية باستمرار. ويريد الفلسطينيون إقامة دولة مستقلة في المستقبل تشمل الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية.

    المصدر :
  • رويترز

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