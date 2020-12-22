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أمريكا.. وفاة شخص كل 33 ثانية بسبب كورونا

منذ 13 ساعة
أمريكا الأولى عالميا بوفيات كورونا

أمريكا الأولى عالميا بوفيات كورونا

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تواصل الولايات المتحدة تسجيل الأقام الكارثية بفيروس كورونا المستجد ، حيث كشفت بيانات جديدة عن وفاة أمريكي على الأقل بمرض كوفيد-19، كل 33 ثانية خلال الأسبوع الماضي.

وأودى المرض بحياة ما يربو على 18 ألفا في الأيام السبعة المنتهية في 20 ديسمبر، بزيادة 6.7 بالمئة عن الأسبوع السابق، ليسجل مستوى قياسيا جديدا، بحسب تحليل رويترز لتقارير الولايات والمقاطعات.

ورغم مناشدات مسؤولي الصحة عدم السفر خلال موسم عطلة نهاية العام، تم فحص 3.2 مليون شخص في المطارات الأميركية أيام الجمعة والسبت والأحد.

ويشعر مسؤولو الصحة بالقلق من أن زيادة الإصابات من تجمعات العطلات قد تتجاوز طاقة المستشفيات، وبعضها بالفعل ممتلئ بعداحتفالات عيد الشكر.

وفي حين بدأت البلاد في إعطاء لقاحين جديدين، فقد تمر شهور قبل أن تؤدي عملية التطعيم إلى تراجع انتشار فيروس كورونا.

تلقى الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن (78 عاما)، الاثنين، على الهواء مباشرة وأمام كاميرات التلفزيون، الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وتلقى بايدن جرعة لقاح فايزر-بايونتيك في مستشفى في نيوارك بولاية ديلاوير. وأعلن فريق بايدن الانتقالي أن زوجته جيل تلقت بدورها، الاثنين، الجرعة الأولى من اللقاح.

وقال بايدن بعيد تلقيه الحقنة: “أقوم بذلك لأظهر للناس أن عليهم أن يكونوا مستعدين لتلقي اللقاح حين يصبح متوافرا. لا داعي للقلق”.

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