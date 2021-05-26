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أمريكا.. 8 قتلى في إطلاق نار بولاية كاليفورنيا

26 - مايو - 2021
الشرطة الكندية

الشرطة الكندية

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قتل 8 أشخاص على الأقل في إطلاق النار الذي شهدته ولاية كاليفورنيا الأمريكية، اليوم الأربعاء، فيما أعلنت الشرطة أنّ المعتدي كان موظفا في الشركة المستهدفة.

وقال راسل ديفيس من إدارة شرطة مقاطعة سانتا كلارا: “أستطيع أن أؤكد أن ثمانية أشخاص لقوا حتفهم وقتل مشتبه به”، محذرا من أن عدد القتلى قد يرتفع.

وقال مكتب قائد شرطة مقاطعة سانتا كلارا، في وقت سابق، إن عددا من الأشخاص قتلوا وأصيب آخرون عندما فتح مسلح النار في ساحة بمدينة سان هوزيه بولاية كاليفورنيا الأمريكية يوم الأربعاء.

ووقع إطلاق النار قبيل الساعة السابعة صباحا بالتوقيت المحلي (1400 بتوقيت جرينتش) في ساحة للقطار الخفيف تديرها سلطة النقل في وادي سانتا كلارا قرب المطار الرئيسي بالمدينة.

وكتب سام ليكاردو رئيس بلدية المنطقة على تويتر قائلا: “مطلق النار لم يعد يشكل تهديدا وتم إخلاء الموقع”.

وتقع سان هوزيه، التي يقطنها نحو مليون نسمة، في قلب وادي السليكون وهو المركز العالمي الشهير بالابتكارات التكنولوجية وموطن بعض أكبر شركات التكنولوجيا الأمريكية.

وذكرت محطة محلية تابعة لشبكة (إيه.بي.سي) الإخبارية أن المنشأة ليست مفتوحة للجمهور بما يعني أن المسلح احتاج للحصول على وسيلة للدخول كموظف أو اقتحم المكان.

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