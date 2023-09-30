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أمر إجلاء.. بعد هجوم روسي يصيب موقعا في أوكرانيا

منذ 16 ثانية
القوات الروسية

القوات الروسية

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أمرت السلطات في منطقة فينيتسيا بغرب أوكرانيا بإجلاء السكان في وقت مبكر من اليوم السبت، قائلة إن هجوما شنته روسيا ألحق أضرارا بأحد مواقع البنية التحتية.

ونقل الموقع الإلكتروني لبلدة كالينيوكا عن فاسيل بوليتشوك رئيس إدارة البلدة قوله “في الوقت الحالي، ليس هناك داع لإجلاء عام، فيما عدا المنطقة المحيطة بموقع الضربة”.

ولم يحدد الموقع الإلكتروني هدف الهجوم أو الأسلحة المستخدمة فيه.

وكان سيرهي بورزوف حاكم المنطقة قد أشار إلى استهداف موقع للبنية التحتية لم يحدده. ويستخدم مسؤولون أوكرانيون في بعض الأحيان مصطلح البنية التحتية للإشارة إلى منشآت متخصصة في توليد الكهرباء أو غيرها من القطاعات.

وجاء في تقارير سابقة أن طائرات مسيرة كانت تنشط بالمنطقة.

    المصدر :
  • رويترز

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