السبت 14 جمادى الآخرة 1444 ﻫ - 7 يناير 2023 |
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"أمر بغيض".. بريطانيا تعلق على إعدام إيران لمحتجين

منذ 9 دقائق
جيمس كليفرلي

جيمس كليفرلي

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ندد وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي ، السبت، بإعدام إيران اثنين من المحتجين وحثها على “وقف لعنف ضد شعبها على الفور”.

وقال كليفرلي على تويتر “إعدام محمد مهدي كرامي وسيد محمد حسيني على يد النظام الإيراني أمر بغيض… المملكة المتحدة تعارض بشدة عقوبة الإعدام في جميع الظروف”.

وأعدمت إيران الرجلين اليوم بتهمة قتل مسؤول أمني خلال احتجاجات عمت أرجاء البلاد في أعقاب مقتل الإيرانية الكردية مهسا أميني (22 عاما) في سبتمبر أيلول.

4 إعدامات

يذكر أن إيران نفّذت في وقت سابق، السبت، حكمَي إعدام بحق محمد مهدي كرمي ومحمد حسيني بتهمة قتل روح الله عجميان، أحد عناصر الباسيج يوم 3 نوفمبر 2022 في كرج غرب طهران.

وبعد دقائق من الإعدام، كتب محمد حسين آقاسي، المحامي الذي عينته عائلة محمد مهدي كرمي، في تغريدة أنه أعدم “دون السماح له بمقابلة عائلته للمرة الأخيرة”.

يشار إلى أنه بذلك، يرتفع عدد عمليات الإعدام على خلفية الاحتجاجات الأخيرة إلى 4، إذ أُعدم رجلان في ديسمبر 2022، ما أثار غضباً دولياً وفرض عقوبات غربية جديدة على إيران.

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