أمطار غزيرة تقتل 47 شخصا على الأقل في نيبال وتغلق طرقا

امرأة ترتدي معطف واق من المطر تمر عبر شارع غمرته المياه على ضفة نهر باغماتي الذي فاض بعد هطول أمطار غزيرة، في كاتماندو، نيبال، 4 أكتوبر 2025. رويترز

قال مسؤولون في نيبال اليوم الأحد إن الأمطار الغزيرة تسببت في انهيارات أرضية وفيضانات أودت بحياة 47 شخصا على الأقل وأدت إلى إغلاق طرق وجرف جسور.

وقال متحدث باسم قوات الأمن إن 35 شخصا لقوا حتفهم في انهيارات أرضية منفصلة في منطقة إيلام في الشرق على الحدود مع الهند.

وأضاف أن تسعة أشخاص فُقدوا بعد أن جرفتهم الفيضانات وقُتل ثلاثة آخرون في صواعق بأماكن أخرى في نيبال.

وعلى الجانب الآخر من الحدود في منطقة دارجيلنج الجبلية التابعة لولاية البنغال الغربية بشرق الهند، ذكرت وسائل إعلام محلية أن ما لا يقل عن سبعة أشخاص قُتلوا بسبب الانهيارات الأرضية التي أعقبت هطول أمطار غزيرة.

وقال أبيشيك روي مسؤول شرطة منطقة دارجيلنج اليوم الأحد، بحسب منشور لوكالة الأنباء الهندية إيه.إن.آي على منصة التواصل الاجتماعي إكس “تم بالفعل انتشال سبع جثث من تحت الأنقاض. لدينا معلومات عن شخصين آخرين. العمل يجري لانتشال جثتيهما أيضا”.

وقالت السلطات إن عددا من الطرق السريعة أغلقت بسبب الانهيارات الأرضية أو دمرتها السيول، مما أدى إلى تقطع السبل بمئات الأشخاص.

وقال رينجي شيربا المتحدث باسم مطار كاتمندو، أكبر مطار دولي في نيبال، “تعطلت الرحلات الداخلية بشكل كبير لكن الرحلات الدولية مستمرة بشكل طبيعي”.

وفي جنوب شرق نيبال قال مسؤول إن منسوب مياه نهر كوشي، الذي يتسبب في فيضانات تسفر عن حدوث وفيات في ولاية بيهار الهندية كل عام تقريبا، فاق مستوى الخطر.

وفي كاتمندو التي تحيط بها التلال، فاضت مياه عدد من الأنهار وغمرت الطرقات والعديد من المنازل، مما أدى إلى عزل العاصمة عن بقية البلاد عن طريق البر.

ويلقى المئات حتفهم سنويا جراء الانهيارات الأرضية والفيضانات في نيبال التي تغلب عليها الطبيعة الجبلية، وذلك خلال موسم الرياح الموسمية الذي يبدأ عادة في منتصف يونيو حزيران ويستمر حتى منتصف سبتمبر أيلول.