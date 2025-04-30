أميركا تحث الهند وباكستان على تهدئة التوتر بعد هجوم كشمير

قالت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الأربعاء إن الوزير ماركو روبيو حث الهند وباكستان على العمل سويا لتهدئة التوتر بعد هجوم شنه متشددون إسلاميون الأسبوع الماضي في الجزء الذي تديره الهند من كشمير.

وذكرت زارة الخارجية في بيانين منفصلين بعد أن تحدث روبيو مع سوبرامانيام جيشينكار وزير الشؤون الخارجية الهندي ومع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، كل على حدة، اليوم الأربعاء، أن وزير الخارجية الأمريكي عبر عن دعمه للهند في التصدي للتطرف وحث باكستان على التعاون في التحقيق في الهجوم الذي أودى بحياة أكثر من 20 شخصا.