أميركا.. ترحيل 131 مهاجراً من آسيا الوسطى إلى أوزبكستا

قالت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية الأربعاء إن نحو 131 مهاجرا من آسيا الوسطى كانوا في الولايات المتحدة بشكل غير قانوني تم ترحيلهم إلى أوزبكستان في إطار اتفاق بين البلدين.

وأضافت الوزارة أن المرحلين من أوزبكستان وقرغيزستان وقازاخستان وأنهم نقلوا جوا من الولايات المتحدة اليوم الأربعاء 30\4\2025.

وقالت وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم في بيان “نتطلع إلى مواصلة العمل مع أوزبكستان فيما يتعلق بالجهود المبذولة لتعزيز أمننا المشترك ودعم سيادة القانون”.

ولم يرد البيت الأبيض وسفارة أوزبكستان في واشنطن حتى الآن على طلبات للتعليق.