أميركا تسجل “أعلى حصيلة” يومية لوفيات كورونا

بعد ساعات من تصريحات صادمة للرئيس الأميركي دونالد ترامب، أعلن عن توفي 865 شخصاً من جراء فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، في أعلى حصيلة يومية تسجّل في هذا البلد، بحسب ما أعلنت جامعة “جونز هوبكنز”، مساء الثلاثاء.

وقالت الجامعة، التي تعتبر مرجعاً في تتبع الإصابات والوفيات الناجمة عن كوفيد-19، إن العدد الإجمالي للمصابين بالوباء الذين توفوا في الولايات المتحدة بلغ حتى اليوم 3873 شخصاً.

في حين وصل إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 188 ألفاً و172 إصابة، بعدما تأكدت في الساعات الأربع والعشرين الماضية إصابة 24 ألفاً و743 شخصاً إضافياً بالفيروس.

وكان ترامب حذر، الثلاثاء، من أن الولايات المتحدة ستمر بأسبوعين “مؤلمين جداً جداً” على صعيد مكافحة فيروس كورونا المستجد، الذي يواصل حصد أعدادً متزايدة من الضحايا في بلاده والعالم بأسره.

وقال ترامب خلال مؤتمره الصحفي اليومي في البيت الأبيض بشأن تطوّرات مكافحة وباء كوفيد-19 إن “الأمر سيكون مؤلماً جداً، سنجتاز أسبوعين مؤلمين جداً جداً”.

ووصف ترامب جائحة كوفيد-19 بأنها “بلاء”، قائلا “أريد أن يكون كل أميركي مستعداً للأيام الصعبة المقبلة”.

ولا تزال إيطاليا تحتفظ بالرقم القياسي لأعلى حصيلة وفيات يومية ناجمة عن كوفيد-19، وهو 969 وفاة سجلت في 27 مارس.