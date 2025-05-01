أميركا تشن 5 غارات على مخازن أسلحة للحوثيين قرب صعدة

شن الطيران الحربي الأمريكي اليوم الخميس، 5 غارات استهدفت مخازن أسلحة للحوثيين في محيط صعدة.

وكانت مصادر العربية/الحدث قد ذكرت في وقت سابق الخميس بأن غارات أميركية استهدفت مواقع للحوثيين في مديرية الحوك في الحديدة.

وأضافت المصادر أن الغارات الأميركية طالت مواقع للحوثيين في 4 محافظات يمنية.

وقبل يومين أي في اليوم السادس والأربعين من حملة واشنطن الجوية على الحوثيين نفذ الطيران الأميركي 49 غارة على مواقع ومنصات إطلاق صواريخ ومخازن أسلحة وثكنات في 6 محافظات.

بالموازاة قالت وزارة الدفاع البريطانية في بيان لها يوم الأربعاء إن قوات بريطانية وأميركية شاركت في عملية عسكرية مشتركة في اليمن، الثلاثاء.

وذكر البيان أن الغارة نُفذت بعد حلول الظلام، عندما قل احتمال وجود مدنيين في المنطقة، مضيفا أن طائراتها عادت بسلام.

يذكر أنه منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، إثر الهجوم الذي شنته حركة حماس في السابع من أكتوبر 2023، شن الحوثيون عشرات الهجمات ضد سفن في البحر الأحمر يقولون إنها على ارتباط بإسرائيل.

فيما أطلقت الولايات المتحدة الأميركية منذ 15 مارس 2025 عملية عسكرية ضد الحوثيين في اليمن لوقف هجماتهم على السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.