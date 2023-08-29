أميركا تعلن عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا

أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الثلاثاء عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا.

وقال بلينكن في بيان إن الحزمة تشمل معدات إضافية لإزالة الألغام وصواريخ للدفاع الجوي وذخيرة للمدفعية وأكثر من ثلاثة ملايين علبة ذخيرة للأسلحة الصغيرة.

وفي آخر التطورات نقلت وكالة الإعلام الروسية عن وزارة الدفاع القول إن القوات الروسية أسقطت طائرة مسيرة أوكرانية ثانية فوق البحر الأسود اليوم الثلاثاء 29\8\2023.

وكانت الوزارة أعلنت في وقت سابق إن طائرة للجيش الروسي دمرت طائرة مسيرة أوكرانية فوق البحر الأسود، وذلك دون التطرق لمزيد من التفاصيل.

وكانت الوزارة قد أعلنت في صباح الثلاثاء 29\8\2023 أن دفاعاتها الجوية أسقطت طائرات مسيّرة أوكرانية فوق منطقتي تولا وبيلغورود، دون الإشارة إلى وقوع أضرار أو خسائر بشرية.

وقالت الوزارة في بيان عبر تطبيق “تليغرام” إن الدفاعات الجوية “دمّرت” طائرتين مسيّرتين فوق منطقة تولا جنوب موسكو.