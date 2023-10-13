أميركا تكثف إجراءاتها القانونية تحسبا لمظاهرات بسبب صراع الشرق الأوسط

كثفت أجهزة لإنفاذ القانون في الولايات المتحدة الإجراءات الأمنية لحماية اليهود والمسلمين قبل احتجاجات متوقعة على مستوى العالم تأييدا للفلسطينيين الجمعة، لكنها حثت في نفس الوقت المواطنين على ممارسة أنشطتهم اليومية دون تغيير.

وقالت الشرطة في أكبر مدينتين أمريكيتين من حيث عدد السكان وهما نيويورك ولوس انجليس إنها ستزيد من الدوريات الأمنية خاصة حول أي كنيس أو مركز يهودي لكن السلطات أكدت أنها ليست على دراية بأي تهديدات محددة أو ذات مصداقية.

وقال رئيس بلدية نيويورك إريك آدمز إن مكتبه وجه شرطة المدينة “بتوفير موارد إضافية للمدارس ودور العبادة لضمان أمنها ولتظل مدينتنا مكان آمن”.

وأضاف أن دوريات شرطة إضافية تنتشر في التجمعات السكنية لليهود والمسلمين على السواء.

ودعا خالد مشعل رئيس مكتب حماس في الخارج ورئيس مكتب الحركة السياسي سابقا لخروج احتجاجات في أنحاء العالم الإسلامي الجمعة دعما للفلسطينيين وهي رسالة انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي إضافة لدعوات ليوم للمقاومة نيابة عن سكان قطاع غزة المحاصر الذي يتعرض لقصف وضربات جوية متواصلة وعنيفة.

وقال مسؤولون في مدينة نيويورك إنهم يستعدون لمظاهرة واحدة كبرى على الأقل من المقرر أن يتم تنظيمها في ساحة التايمز الجمعة.

وأصدرت شرطة لوس أنجليس بيانا تقول فيه إن أفرادها سينتشرون بشكل أكبر في محيط التجمعات اليهودية والمسلمة “خلال هذا الوقت غير المتخيل” من الأحداث.

كما ذكر مكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.آي) في بيان “نحن على دراية بتقارير مفتوحة المصدر عن دعوات بتحرك على مستوى عالمي الجمعة… قد يؤدي ذلك لخروج مظاهرات في أنحاء الولايات المتحدة… نحث الناس على توخي الحذر”.