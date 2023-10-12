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أميركا تنتقد تصريحات الرئيس الكولومبي بشأن غزة

منذ ساعة واحدة
الرئيس الكولومبي جوستافو بيترو

الرئيس الكولومبي جوستافو بيترو

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انتقدت الولايات المتحدة اليوم الخميس التصريحات التي أدلى بها الرئيس الكولومبي جوستافو بيترو والتي شبه فيها تصريحات الحكومة الإسرائيلية بتصريحات النازيين، ودعته إلى التنديد بحركة حماس.

وكتب بيترو، على موقع إكس مرارا منذ الهجوم الأكثر دموية على المدنيين في تاريخ إسرائيل والذي نفذته حركة حماس السبت.

وأثار إعلان وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت الاثنين عن فرض “حصار كامل” لمنع وصول الغذاء والوقود إلى غزة التي يسكنها 2.3 مليون شخص إدانات دولية. وقال جالانت إن إسرائيل تقاتل “أناسا متوحشين”.

وكتب بيترو “هذا ما قاله النازيون عن اليهود. لا يمكن للمجتمعات الديمقراطية أن تسمح للنازية بإعادة ترسيخ نفسها في السياسة الدولية”، مضيفا أن خطاب الكراهية من شأنه أن يؤدي إلى “محرقة”، ردا على تصريحات جالانت التي تم تداولها على نطاق واسع.

وقالت السفيرة ديبورا ليبستادت من مكتب المبعوث الأمريكي الخاص لمراقبة ومكافحة معاداة السامية على إكس “نستنكر بشدة تصريحات الرئيس بيترو وندعوه إلى إدانة حماس، المدرجة على قوائم المنظمات الإرهابية، لقتلها الوحشي للرجال والنساء والأطفال الإسرائيليين”.

وتعهدت إسرائيل بتصفية حماس وشنت حملة قصف واسعة النطاق، مما أسفر عن مقتل أكثر من 1400 فلسطيني وإصابة أكثر من 6000 آخرين.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية العامة إن عدد القتلى الإسرائيليين جراء الهجوم ارتفع إلى أكثر من 1300 شخص.

وشبه بيترو غزة أيضا بمعسكر اعتقال أوشفيتز الذي كان يديره الحراس النازيون خلال الحرب العالمية الثانية، وكذلك بحي اليهود في وارسو، الذي دمره الجيش الألماني في أعقاب انتفاضة اليهود هناك.

    المصدر :
  • رويترز

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