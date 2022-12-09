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أميركا وكندا: قلقون من "الحملة الوحشية" ضدّ الشعب الإيراني

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 9 - ديسمبر - 2022 8:41 مساءً
احتجاجات إيران

احتجاجات إيران

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في بيان مشترك، نددت كندا والولايات المتحدة اليوم الجمعة، بقمع إيران للمتظاهرين السلميين والعنف ضد النساء برعاية النظام.

البيان الذي نشرته وزارة الخارجية الأميركية، تطرق إلى القلق العميق إزاء تقارير ظهرت مؤخرًا وأفادت بأنّ السلطات الإيرانية “تستخدم العنف الجنسي” لقمع الاحتجاجات.

كما أشار إلى أن تصعيد السلطات الإيرانية للعنف ضد شعبها عقب وفاة الشابة مهسا أميني يستدعي ردًا من مختلف أنحاء العالم.

حملة وحشية

البيان تابع أنّ البلدين فرضا عقوبات منسقة على مسؤولين إيرانيين لصلاتهم بانتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك ما ارتكب منها “ضمن الحملة الوحشية الحالية التي تهدف لحرمان الشعب الإيراني من حقوق الإنسان والحريات الأساسية”.

البيان أشار إلى التقارير عن مقتل مئات المحتجين السلميين على أيدي قوات الأمن، ومن بينهم أطفال، فضلًا عن الاحتجاز التعسفي لآلاف المواطنين “ضمن جهود إسكات الشعب”.

    المصدر :
  • العربية

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