أمير قطر: نأمل أن تكون قمة شرم الشيخ منطلقاً لمزيد من التوافقات المستقبلية

أعرب أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني عن سعادته بما أسفرت عنه قمة شرم الشيخ للسلام من نتائج إيجابية.

وأضاف، في تدوينة على حسابه بمنصة إكس، “نأمل أن تكون قمة شرم الشيخ منطلقا لمزيد من التوافقات المستقبلية التي تلبي آمال الأشقاء في غزة”.

كما عبّر عن أمله في “أن تسهم القمة في التوصل إلى حل شامل وعادل ومستدام للقضية الفلسطينية، متطلعين إلى التزام كافة الأطراف بما تحقق من تفاهم مشترك لما فيه الخير للجميع”.

وكانت قمة شرم الشيخ قد عقدت مساء اليوم الاثنين برئاسة مشتركة للرئيسين المصري عبد الفتاح السيسي والأميركي دونالد ترامب، وبمشاركة أكثر من 31 من قادة الدول والمنظمات الإقليمية والدولية.

ووقّع رؤساء وزعماء كل من الولايات المتحدة وقطر ومصر وتركيا على وثيقة شاملة بشأن الاتفاق بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وجاءت القمة في أعقاب اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه مؤخرا بين حماس وإسرائيل، بوساطة من قطر ومصر وتركيا وبرعاية أميركية.

ومن أبرز الذين شاركوا في القمة، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والملك الأردني عبد الله الثاني، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إلى جانب رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني، ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر.

وشملت بنود الاتفاق وقف الحرب بشكل دائم، وتبادل الأسرى، وإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، إضافة إلى تشكيل إدارة فلسطينية انتقالية لإدارة شؤون القطاع.

ويُتوقع أن تُسهم القمة في تثبيت التهدئة وإطلاق مرحلة جديدة من إعادة الإعمار، بما يمهّد لإحياء مسار السلام الشامل في المنطقة.

والخميس الماضي، أعلن ترامب توصل إسرائيل وحماس إلى اتفاق على المرحلة الأولى من خطته لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، إثر مفاوضات غير مباشرة بين الطرفين في شرم الشيخ، بمشاركة قطر وتركيا ومصر، وبإشراف أميركي.