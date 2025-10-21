أمير قطر يدين إسرائيل: خروقات غزة جريمة وانتهاك للقانون الدولي

أدان الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، اليوم الثلاثاء، استمرار إسرائيل في خرق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مؤكداً في الجلسة الافتتاحية لمجلس الشورى على موقف الدوحة الثابت تجاه حقوق الشعب الفلسطيني.

وقال الأمير تميم إن إسرائيل لا تكتفي بانتهاك وقف إطلاق النار، بل تتوسع في الاستيطان بالضفة الغربية وتسعى لتهويد الحرم القدسي، مشدداً على ضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته لحماية الفلسطينيين وضمان محاسبة مرتكبي الانتهاكات.

وأضاف أن ما يحدث في غزة يشكل إبادة جماعية، وأن إسرائيل تجاوزت جميع القوانين والأعراف الدولية في عدوانها الأخير. وأوضح الأمير تميم أن قطر تعرضت لانتهاكين لسيادتها من إيران وإسرائيل، لكنها خرجت منهما أكثر قوة ومناعة، مؤكداً على جهود الدوحة في الوساطات والعمل الإنساني التي عززت مكانتها الدولية.