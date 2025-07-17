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في اتصال هاتفي مع الرئيس أحمد الشرع.. أمير قطر يدين الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا

منذ 44 دقيقة
آخر تحديث: 18 - يوليو - 2025 2:42 صباحًا
أمير قطر والرئيس السوري أحمد الشرع

أمير قطر والرئيس السوري أحمد الشرع

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قال الديوان الأميري القطري إن “أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أجرى اتصالا هاتفيا بأخيه الرئيس السوري أحمد الشرع مؤكدا دعم وحدة سوريا وسلامة أراضيها”.

وأضاف الديوان الأميري في بيان أن أمير قطر أكد الموقف الثابت في إدانة الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية، مؤكدا أن الاعتداءات الإسرائيلية انتهاك صارخالسيادة سوريا، وانتهاك لميثاق الأمم المتحدة وتهديد لاستقرار المنطقة.

وأوضح الديوان أن الرئيس الشرع شكر أمير قطر على دعمه لسوريا مثمنا دوره في تعزيز الأمن والاستقرار.

ومساء الخميس، قالت الرئاسة السورية إن الرئيس أحمد الشرع تلقى، مساء الخميس، 3 اتصالات هاتفية من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس التركي رجب طيب أردوغان وأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وأوضح بيان الرئاسة السورية أن الاتصالات تناولت التطورات الأخيرة على الساحة السورية لا سيما في الجنوب السوري.

وأشار بيان الرئاسة السورية إلى أنّ القادة الثلاثة عبّروا عن وقوفهم إلى جانب سوريا في هذه الظروف الدقيقة ورفضهم التدخلات الخارجية.

وبحسب بيان الرئاسة السورية، فإن قادة السعودية وتركيا وقطر أكدوا رفضهم القاطع للاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي السورية.

وأضاف البيان أن القادة الثلاثة شددوا على دعمهم وحدة سوريا وسلامة أراضيها وأهمية بسط الدولة سيادتها على أراضيها.

والأربعاء، قصفت القوات الجوية الإسرائيلية القصر الرئاسي السوري ومقر هيئة الأركان العامة ووزارة الدفاع، بالتزامن مع اشتباكات بين قوات الأمن السورية ومجموعات مسلحة درزية.

وفي اليوم نفسه، جرى مجددا وقف لإطلاق النار بين الحكومة والمجموعات المحلية في السويداء، لتشن المقاتلات الإسرائيلية هجمات على دمشق ودرعا.

وتشير التقديرات إلى مقتل مئات الأشخاص في الاشتباكات والهجمات الإسرائيلية في السويداء، التي انسحبت منها قوات الأمن السورية.

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