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أمير قطر يزور القاهرة لبحث وقف الصراع في غزة

منذ 30 ثانية
الأمير تميم بن حمد آل ثاني

الأمير تميم بن حمد آل ثاني

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التقى أمير قطر الشيح تميم بن حمد آل ثاني مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في القاهرة الجمعة وسط آمال في التوسط لتهدئة العنف في قطاع غزة وتقديم المساعدات والإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين.

وقال بيان صادر عن مكتب السيسي إن الاجتماع بين الزعيمين سيتناول سبل تهدئة الوضع في غزة وتقديم الإغاثة الإنسانية لسكان القطاع المحاصرين البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة.

وتأتي زيارة الأمير لمصر بعد يوم من اجتماع رئيس الوزراء القطري مع مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (سي.آي.إيه) ورئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد) في الدوحة لمناقشة معالم اتفاق إطلاق سراح المحتجزين ووقف القتال بين إسرائيل والفلسطينيين.

    المصدر :
  • رويترز

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