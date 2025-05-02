أمين حلف الأطلسي يطرح خطة إنفاق من مستويين لتلبية هدف ترامب

قالت مصادر مطلعة لرويترز “إن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته اقترح على الدول الأعضاء زيادة الإنفاق الدفاعي إلى 3.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي وإنفاق 1.5 بالمئة إضافية على بنود أخرى متعلقة بالدفاع”.

وأضافت المصادر أن هذا المقترح جاء لتلبية طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتحقيق هدف خمسة بالمئة للإنفاق الدفاعي.

وربما يسمح اقتراح روته للرئيس الأمريكي بإعلان تحقيقه نصرا خلال قمة الحلف المقررة في لاهاي في يونيو حزيران المقبل دون إلزام الدول الأوروبية وكندا بتعهد تخصيص خمسة بالمئة للإنفاق الدفاعي الأساسي والذي يراه كثيرون غير قابل للتطبيق سياسيا واقتصاديا.