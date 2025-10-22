الأربعاء 30 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 22 أكتوبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

أمين عام أوبك: إجمالي الطلب على النفط يصل إلى 123 مليون برميل يوميا في 2050

منذ 5 دقائق
هيثم الغيص

هيثم الغيص

A A A
طباعة المقال

توقع الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) هيثم الغيص الأربعاء أن يصل الطلب العالمي على النفط إلى 123 مليون برميل يوميا بحلول عام 2050، مشيرا إلى أن النفط سيظل صاحب أكبر حصة في مزيج النفط وبنسبة تقارب 30 بالمئة.

وقال الغيص في مؤتمر بالكويت إن أوبك تتوقع ارتفاع الطلب على كل أنواع الوقود حتى عام 2050 وما بعده، مع زيادة إجمالية في الطلب العالمي على الطاقة بنسبة 23 بالمئة.

وعزا ذلك إلى عوامل عدة منها النمو السكاني والتوسع الاقتصادي وارتفاع معدلات التحضر وظهور صناعات جديدة كثيفة الاستهلاك للطاقة إلى جانب الحاجة لتوفير الطاقة للمحرومين منها.

وأشار الغيص إلى أن هذا التوسع يحتاج إلى استثمارات ضخمة. وتُقدر احتياجات قطاع النفط بنحو 18.2 تريليون دولار حتى عام 2050.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
غزة تحت القصف
نتنياهو يلمح إلى معارضته لوجود قوات تركية في غزة
جلسة للبرلمان الأوروبي في ستراتسبورج بفرنسا
البرلمان الأوروبي يخطط لتعديلات جديدة على قانون العناية الواجبة بعد اعتراضات دولية
مطار الخرطوم الدولي في السودان
تأجيل تشغيل مطار الخرطوم إثر هجمات بطائرات مسيرة

الأكثر قراءة

انفجار وادي زبقين يوقع ستة قتلى من الجيش اللبناني
انفجار وادي زبقين يوقع ستة قتلى من الجيش اللبناني.. وترجيحات عن استدراج لـ"فخ"
المبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى سوريا توم باراك
على وقع "زلزال باراك".. رسائل عربية تحذيرية حاسمة تصل إلى بيروت
جنود من الجيش الإسرائيلي قرب الحدود مع لبنان
فيديو لعملية برية إسرائيلية في لبنان.. وتدمير مرابض أسلحة لحزب الله!