أمين عام أوبك: إجمالي الطلب على النفط يصل إلى 123 مليون برميل يوميا في 2050

توقع الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) هيثم الغيص الأربعاء أن يصل الطلب العالمي على النفط إلى 123 مليون برميل يوميا بحلول عام 2050، مشيرا إلى أن النفط سيظل صاحب أكبر حصة في مزيج النفط وبنسبة تقارب 30 بالمئة.

وقال الغيص في مؤتمر بالكويت إن أوبك تتوقع ارتفاع الطلب على كل أنواع الوقود حتى عام 2050 وما بعده، مع زيادة إجمالية في الطلب العالمي على الطاقة بنسبة 23 بالمئة.

وعزا ذلك إلى عوامل عدة منها النمو السكاني والتوسع الاقتصادي وارتفاع معدلات التحضر وظهور صناعات جديدة كثيفة الاستهلاك للطاقة إلى جانب الحاجة لتوفير الطاقة للمحرومين منها.

وأشار الغيص إلى أن هذا التوسع يحتاج إلى استثمارات ضخمة. وتُقدر احتياجات قطاع النفط بنحو 18.2 تريليون دولار حتى عام 2050.