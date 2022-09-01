الخميس 5 صفر 1444 ﻫ - 1 سبتمبر 2022 |
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أنخفاض في الاسهم الاميركية وسط مخاوف من تباطؤ الاقتصاد

منذ 23 دقيقة
ارتفاع الأسهم الأمريكية مع تولي بايدن

ارتفاع الأسهم الأمريكية مع تولي بايدن

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يعاني العالم اجمع من عوامل متعددة ساهمت في تراجع الاسهم والعملات، وسط مخاوف عالمية من الركود والتضخم وانتشار فيروس كورونا المستمر الى هذه اللحظة.

فيما افتتحت مؤشرات أسواق الأسهم الأمريكية على تراجع الخميس، وبدأت الشهر بداية ضعيفة إذ أظهرت ضعف أنشطة المصانع في أوروبا وآسيا من مخاوف تباطؤ الاقتصاد العالمي.

ونزل المؤشر داو جونز الصناعي 55.85 نقطة، أو 0.18 بالمئة، إلى 31454.58 نقطة.

وهبط المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بمقدار 18.27 نقطة، أو 0.46 بالمئة، إلى 3936.73 نقطة.

وتراجع المؤشر ناسداك المجمع 108.76 نقطة، أي 0.92 بالمئة، إلى 11707.44 نقطة عند الفتح.

    المصدر :
  • وكالات

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