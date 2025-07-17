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أنقرة: الرئيسان التركي والسوري ناقشا الهجمات الإسرائيلية في اتصال هاتفي

منذ ساعتين
الرئيس السوري أحمد الشرع يلتقي نظيره التركي أردوغان في قصر دولما بهتشة في إسطنبول، في زيارة غير معلنة

الرئيس السوري أحمد الشرع يلتقي نظيره التركي أردوغان في قصر دولما بهتشة في إسطنبول، في زيارة غير معلنة

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قالت الرئاسة التركية إن الرئيس رجب طيب أردوغان ونظيره السوري أحمد الشرع ناقشا الهجمات الإسرائيلية على دمشق، في اتصال هاتفي، اليوم الخميس.

وأضافت الرئاسة أن إردوغان أبلغ الشرع بأن الهجمات الإسرائيلية غير مقبولة وتشكل تهديدا للمنطقة بأكملها، وبأن أنقرة ترحب بوقف إطلاق النار الذي تسنى التوصل إليه مع الدروز.

وشنت إسرائيل، الأربعاء، غارات جوية قوية على دمشق، واستهدفت مقر وزارة الدفاع ومناطق قريبة من القصر الرئاسي بالعاصمة السورية غداة تصاعد العنف في محافظة السويداء الجنوبية.

ولاحقاً، أعلنت وزارة الداخلية السورية، التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في السويداء، يضم 14 بنداً، ينص أبرزها على إيقاف كل العمليات العسكرية بشكل فوري، وتشكيل لجنة مراقبة من الدولة السورية وشيوخ دروز للإشراف على عملية التنفيذ.

وسرعان ما أيد شيخ العقل يوسف جربوع، وهو واحد من ثلاث مرجعيات درزية بارزة في السويداء، الاتفاق، لكن الشيخ البارز الآخر حكمت الهجري أعلن في بيان “ضرورة الاستمرار في الدفاع المشروع واستمرار القتال”، حسب تعبيره.

يذكر أن الاشتباكات في السويداء اندلعت منذ 13 يوليو، بين مسلحين وقبائل بدوية موالية للحكومة، وأسفرت عن وفاة مئات بينهم مدنيون وعسكريون، وشنّت القوات الحكومية حملة للسيطرة على المدينة.

    المصدر :
  • العربية
  • رويترز

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