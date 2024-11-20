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أنقرة تدين هجوم الحوثيين على سفينة شحن تركية

منذ ساعتين
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أدانت وزارة الخارجية التركية اليوم الأربعاء الهجوم الصاروخي الذي شنه الحوثيون المتحالفون مع إيران على سفينة الشحن ذات الملكية التركية أناضولو إس، والتي ترفع علم بنما، بينما كانت تبحر قبالة سواحل اليمن.

وذكرت وزارة الخارجية التركية في بيان أنه يتم اتخاذ المبادرات اللازمة لمنع تكرار الأمر.

وقال المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي اليمنية أمس الثلاثاء إن الجماعة شنت هجوما صاروخيا على سفينة في البحر الأحمر، لكنه لم يحدد متى حدث ذلك.

وأضاف أن الجماعة استهدفت “السفينة أناضولو إس في البحر الأحمر، وذلك بعدد من الصواريخ الباليستية والبحرية المناسبة، وكانت الإصابة دقيقة ومباشرة”.

    المصدر :
  • رويترز

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