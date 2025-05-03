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أنقرة تنفي منح طائرة نتنياهو إذناً بالتحليق فوق أراضيها

منذ ساعتين
وزارة الخارجية التركية

وزارة الخارجية التركية

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كذّبت الخارجية التركية، اليوم السبت، صحة الادعاءات بشأن السماح لطائرة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو باستخدام المجال الجوي التركي.

وقال المتحدث باسم الوزارة أونجو كتشالي، في بيان، إن “الادعاءات بأن طائرة رئيس الوزراء الإسرائيلي حصلت على إذن بالتحليق فوق الأراضي التركية غير صحيحة على الإطلاق، ولم نتلق أي طلب في هذا الاتجاه”.

والثلاثاء، قالت هيئة البث الإسرائيلية (رسمية) إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يعتزم إجراء زيارة رسمية إلى أذربيجان، الأربعاء المقبل، في زيارة تستمر 5 أيام.

    المصدر :
  • الأناضول

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